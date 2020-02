Le manager de l’ASSE est déterminé à l’idée de renouveler son groupe.

L’été pourrait être très chaud dans le Forez. Selon la presse spécialisée, Claude Puel et ses dirigeants vont chercher à vendre plusieurs joueurs lors de la prochaine intersaison. En conflit avec certains cadres (M’Vila, Debuchy…), Puel souhaite en effet procéder à un grand ménage.

Puel veut un grand ménage !

Peu de joueurs devraient être intransférables dans l’esprit du manager stéphanois. En plus des cadres déjà cités, Diony, Diousse, Aholou, Palencia et Gabriel Silva devraient quitter le club. Et selon But, même Stéphane Ruffier et Romain Hamouma pourraient faire leurs valises.