Les Stéphanois vont certainement recevoir plusieurs offres pour Miguel Trauco.

Recruté l’été dernier par l’AS Saint-Étienne, le défenseur péruvien Miguel Trauco n’a pas totalement convaincu dans le Forez cette saison. Acheté 1 million d’euros à Flamengo, le joueur pourrait repartir plus vite que son ombre l’été prochain.

Trauco courtisé

Le joueur est en effet sur les tablettes de clubs allemands et espagnols comme l’a récemment expliqué Butfootballclub. Et alors que Puel ne semble pas totalement convaincu par le joueur, Miguel Trauco pourrait bien être vendu un an seulement après son arrivée. Même si cela n’était pas forcément prévu.