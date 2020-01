Les dirigeants de l’ASSE pourraient réussir à vendre Loïs Diony.

Recrue la plus chère de l’histoire de l’ASSE, Loïs Diony est considéré depuis plusieurs mois comme un énorme flop. L’attaquant n’arrive pas à trouver ses marques dans le Forez et le club cherche à s’en débarrasser sur le marché des transferts. Mais alors que plus personne n’y croyait vraiment pour ce départ, un club s’est positionné récemment.

Porte de sortie pour Diony ?

Il s’agit du Club Bruges qui a disputé la Ligue des Champions cette saison. Le club belge voudrait mettre la main sur l’ancien buteur de Dijon. Si une offre est faite, les Verts ne devraient pas hésiter très longtemps avant de l’accepter.