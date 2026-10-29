Arsenal : Arteta prolongé jusqu’en 2030, 60 emplois menacés derrière la vitrine

Arsenal sécurise son entraîneur et prépare des économies parmi ses salariés. Jusqu’à 60 postes seraient concernés par une restructuration annoncée en interne. Mikel Arteta défend la nécessité de continuer à investir, mais le contraste avec sa propre prolongation place le club devant une question de priorités.

Le 7 octobre, Arsenal officialisait l’engagement de Mikel Arteta jusqu’en juin 2030. Une semaine plus tard, des informations faisaient état d’un projet de suppression de 60 emplois dans les activités hors terrain. Ces deux décisions ne relèvent pas du même budget opérationnel ni des mêmes responsabilités. Elles appartiennent néanmoins à la même entreprise, qui choisit où elle veut consacrer ses ressources.

Forward together.



Mikel Arteta is here to stay ❤️ pic.twitter.com/c02vnZsUVR — Arsenal (@Arsenal) October 7, 2026

Le succès sportif ne protège pas tous les salariés

Interrogé le 16 octobre, Arteta a expliqué que la démarche lui avait été présentée comme une façon de faire progresser le club et de préserver sa capacité d’investissement. Il a aussi précisé qu’il n’était pas le mieux placé pour détailler ces décisions. Le technicien soutient donc l’orientation générale sans se présenter comme l’auteur du plan.

La nuance compte. Il serait trompeur de lui attribuer personnellement les suppressions de postes. En revanche, sa prise de parole fait de lui l’un des visages publics de leur justification. Lorsqu’un entraîneur vient d’obtenir un engagement de longue durée, cet exercice devient particulièrement délicat.

Arsenal illustre ainsi une réalité parfois masquée par les résultats : une équipe peut réussir sportivement tout en réorganisant ses services et en réduisant certains effectifs. Les salariés administratifs ou commerciaux ne bénéficient pas mécaniquement de la sécurité accordée aux acteurs jugés déterminants pour la performance.

Investir davantage oblige à expliquer qui supporte l’effort

L’argument du club repose sur une logique de concentration des moyens. Économiser dans certains départements doit permettre de continuer à financer ses objectifs. Mais cette présentation ne répond pas, à elle seule, aux questions sur les fonctions supprimées, les solutions alternatives et l’accompagnement des personnes concernées.

La prolongation d’Arteta rend ces arbitrages plus visibles. Arsenal a jugé indispensable de verrouiller son entraîneur jusqu’en 2030. Pour les postes menacés, la direction défend au contraire une adaptation de son organisation. Le débat porte donc sur la répartition de la sécurité et des risques à l’intérieur du club.

Il faut également distinguer les économies projetées des économies réellement obtenues. Des départs peuvent entraîner des coûts immédiats et déplacer la charge de travail vers les équipes restantes. La réduction du nombre de salariés ne prouve pas automatiquement une amélioration du fonctionnement.

Le club devra désormais expliquer concrètement comment il protège son ambition sportive sans dégrader les services qui la rendent possible. Pour les salariés concernés, la promesse d’un Arsenal plus performant ne remplacera ni un poste maintenu ni un accompagnement précis.