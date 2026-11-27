Evan Fournier a répondu le 26 novembre aux déclarations d’Ergin Ataman sur les internationaux français et espagnols. Le sélectionneur turc avait évoqué leur couleur de peau pour contester le traitement du dossier Tarik Biberovic. La réponse du Français rappelle une distinction essentielle entre nationalité et règles de sélection.

Pour défendre sa position sur Tarik Biberovic, Ergin Ataman a choisi un parallèle qui a provoqué la colère d’Evan Fournier. Dans un entretien exclusif accordé à beIN Sports Turquie, le sélectionneur a évoqué la présence de joueurs noirs en France et en Espagne, en les associant notamment aux anciennes colonies : « Quand on regarde des pays comme l’Espagne et la France, où l’on voit beaucoup de joueurs noirs. Ils ont fait venir des joueurs issus d’anciennes colonies et d’autres pays. »

Le désaccord initial concerne pourtant un statut réglementaire. La fédération turque souhaitait obtenir une modification de celui de Biberovic auprès de la FIBA. Le joueur possède la nationalité turque, mais reste soumis aux restrictions appliquées aux joueurs considérés comme naturalisés dans les compétitions internationales.

Fournier oppose l’exemple des Jeux de Paris

Avant de répondre sur le fond, Fournier a demandé une traduction fiable des déclarations. Il a ensuite rappelé sur X que tous ses coéquipiers des Jeux olympiques de Paris étaient nés en France, à l’exception de Frank Ntilikina, né en Belgique et arrivé enfant à Strasbourg.

L’international français a aussi contesté directement le lien suggéré entre couleur de peau et nationalité : « C’est quoi ce bordel, la couleur de peau a un rapport avec la nationalité? Si tu es noir, tu peux pas être Français? » Sa réponse ne porte donc pas seulement sur le cas des Bleus : elle vise le raisonnement utilisé pour présenter certains joueurs comme venant nécessairement d’ailleurs.

Le lieu de naissance ne suffit d’ailleurs pas, à lui seul, à définir une nationalité ou un statut sportif. L’exemple donné par Fournier sert surtout à réfuter la description d’une sélection française qui aurait constitué son effectif en allant chercher à l’étranger les joueurs évoqués par Ataman.

La Turquie conserve un choix sportif à effectuer

Selon BeBasket, Biberovic continue d’occuper l’unique place réservée à un joueur considéré comme naturalisé au sens du règlement FIBA. Né en Bosnie-Herzégovine, il avait représenté ce pays chez les moins de 16 ans avant de rejoindre le basket turc.

Ataman explique que la Turquie devra choisir parmi ses joueurs soumis à cette restriction pour composer sa sélection. C’est cette concurrence entre statuts individuels qui limite ses possibilités.

Le débat réglementaire peut donc être posé précisément, à partir du parcours international et des conditions d’éligibilité de chaque joueur. En évoquant la couleur de peau des Français et des Espagnols, Ataman l’a déplacé sur un autre terrain. Fournier lui a répondu avec une question qui reste au centre de la polémique : quel rapport entre cette couleur de peau et le fait d’être français ?